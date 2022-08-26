Турция предлагает вернуть Крым Украине при заключении мира с РФ. «Крым сегодня» ►

Вышел новый дайджест проекта «Крым сегодня», темы выпуска:
- Турция выступила за возвращение Крыма Украине — в момент, когда Киев и Москва будут подписывать мирный договор.
- Второй саммит «Крымской платформы»: главные итоги. Зеленский подтверждает, что Украина точно будет возвращать Крым и «процесс необратим».
- Великобритания убрала губернатора Севастополя из своих санкционных списков - чиновнику пришлось оправдываться.
- Ответ на вопрос «Чей Крым?» или об отношении к войне в Украине может привести к отказу во въезде в страны Европы.
- В Крыму растет заболеваемость COVID, возвращают масочный режим для сотрудников больниц и кафе.
- Футбольные команды с непризнанных территорий хотят объединить в рамках футбольного чемпионата.
- В Севастополе полицейские впервые провели рейд с использованием гидроциклов.