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Турция предлагает вернуть Крым Украине при заключении мира с РФ. «Крым сегодня» ►

26 августа 2022, 00:48

Турция предлагает вернуть Крым Украине при заключении мира с РФ. «Крым сегодня» ►

Вышел новый дайджест проекта «Крым сегодня», темы выпуска:

  • Турция выступила за возвращение Крыма Украине — в момент, когда Киев и Москва будут подписывать мирный договор.
  • Второй саммит «Крымской платформы»: главные итоги. Зеленский подтверждает, что Украина точно будет возвращать Крым и «процесс необратим».
  • Великобритания убрала губернатора Севастополя из своих санкционных списков - чиновнику пришлось оправдываться.
  • Ответ на вопрос «Чей Крым?» или об отношении к войне в Украине может привести к отказу во въезде в страны Европы.
  • В Крыму растет заболеваемость COVID, возвращают масочный режим для сотрудников больниц и кафе.
  • Футбольные команды с непризнанных территорий хотят объединить в рамках футбольного чемпионата.
  • В Севастополе полицейские впервые провели рейд с использованием гидроциклов.

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