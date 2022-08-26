Туреччина пропонує повернути Крим Україні під час укладання миру з РФ. «Крим сьогодні» ►

Вийшов новий дайджест проекту «Крим сьогодні», теми випуску:
- Туреччина виступила за повернення Криму Україні — у момент, коли Київ та Москва підписуватимуть мирний договір.
- Другий саміт «Кримської платформи»: головні підсумки. Зеленський підтверджує, що Україна точно повертатиме Крим та «процес незворотний».
- Великобританія прибрала губернатора Севастополя зі своїх списків санкцій — чиновнику довелося виправдовуватися.
- Відповідь на запитання «Чий Крим?» або про ставлення до війни в Україні може призвести до відмови у в'їзді до країн Європи.
- У Криму зростає захворюваність на COVID, повертають масочний режим для співробітників лікарень та кафе.
- Футбольні команди із невизнаних територій хочуть об'єднати у рамках футбольного чемпіонату.
- У Севастополі поліцейські вперше провели рейд із використанням гідроциклів.