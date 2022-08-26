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В Украине создали фонд помощи семьям ультрас, которые погибли на фронте

26 августа 2022, 12:25

В Украине создали фонд помощи семьям ультрас, которые погибли на фронте

Украинские ультрас создали благотварительный фонд «Трибуна Героев» для поддержки семей погибших на войне футбольных фанатов со всей Украины. Таких семей уже 97, отмечается в пресс-релизе фонда.

«Мы собираем информацию о погибших от представителей всех фанатских движений Украины, создаем базу, собираем контакты семей, верифицируем данные и отправляем финансовую помощь», — говорят создатели фонда.

Фонд отмечает, что существуют государственные программы финансовой поддержки семей погибших, но многие фанаты воюют в добровольческих подразделениях и часто не оформлены официально. Механика выплат от государства не всегда ясна.

К инициативе фонд вовлекает украинские и зарубежные фанатские движения, украинских футболистов и футбольные клубы, звезд спорта и шоу-бизнеса, спортивных журналистов, бизнес и всех небезразличных.

«Убежден, что футбольное сообщество присоединится к инициативе создания фонда "Трибуна Героев" с целью поддержки семей фанатов, погибших в боях за независимость Украины. Ребята отдали самое ценное, чтобы мы могли жить в своей стране. Фаны, ранее враждовавшие между собой, объединились ради нашей победы», — говорит игрок донецкого «Шахтера» и национальной соборной Украины Тарас Степаненко.

Его поддерживает и парнер по сборной, футболист киевского «Динамо» Георгий Бущан: «Футбольные люди много лет знают преданность самых активных фанатов своим клубам и Украине. Мы хорошо слышали вашу поддержку во время матчей! Со стартом войны о патриотизме и героизме футбольных фанатов узнала вся страна. На стадионах фанов стало заметно меньше, ведь главная цель — изгнать врага из нашей земли. Хочу поблагодарить всех ультрас, которые стали на защиту Украины и поддержать создание фонда "Трибуна Героев". Вместе мы должны поддержать семьи людей, которые отдали жизнь за Украину».

Отмечается, что главным инициатором создания фонда стал ветеран фанатской сцены, представитель движения харьковского «Металлиста» Тихон Амосов.

«Побеспокоиться о семьях наших побратимов, которые теперь будут навсегда стоять на Трибуне Героев — это наша обязанность как фанатов, как украинцев. Для нас верность и поддержка друг друга — главные принципы. Потому мы без колебаний поставили для себя непростую задачу финансового обеспечения семей погибших. В идеале мы видим формат ежемесячных выплат в ближайшие годы. Уверен, что таким образом и только вместе мы сможем доставить достойную заботу близким наших героев», — сказал он.

К поддержке фонда уже присоединилась Украинская премьер-лига журналисты, спортсмены, культурные и общественные деятели. В их числе Сергей Жадан, Олег Лужный, Мирон Маркевич, Владимир Езерский, Александр Зинченко, Денис Беринчик, Олег Фагот Михайлюта, Александр Фоззи Сидоренко, Александр Денисов, Игорь Цыганик, Виктор Вацко.

Детальнее о «Трибуне Героев» можно узнать на сайте фонда.

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