В Україні створили фонд допомоги сім'ям ультрас, які загинули на фронті

Українські ультрас створили благодійний фонд «Трибуна Героїв» для підтримки сімей загиблих на війні футбольних фанів з усієї України. Таких сімей уже 97, зазначається у прес-релізі фонду.



«Ми збираємо інформацію про загиблих від представників усіх фанатських рухів України, створюємо базу, збираємо контакти сімей, верифікуємо дані та надсилаємо фінансову допомогу», — кажуть творці фонду.



Фонд зазначає, що існують державні програми фінансової підтримки сімей загиблих, але багато фанатів воюють у добровільних підрозділах і часто не оформлені офіційно. Механіка виплат від держави не завжди зрозуміла.



До ініціативи фонд залучає українські та закордонні фанатські рухи, українських футболістів та футбольні клуби, зірок спорту та шоу-бізнесу, спортивних журналістів, бізнес та всіх небайдужих.



«Переконаний, що футбольна спільнота приєднається до ініціативи створення фонду "Трибуна Героїв" з метою підтримки сімей фанатів, які загинули у боях за незалежність України. Хлопці віддали найцінніше для того, щоб ми могли жити в своїй країні. Фани, які раніше ворогували між собою, об’єднались заради нашої перемогии», — каже гравець донецького «Шахтаря» та національної соборної України Тарас Степаненко.



Його підтримує і партнер зі збірної, футболіст київського «Динамо» Георгій Бущан: «Футбольні люди багато років знають відданість найактивніших фанатів своїй клубам та Україні. Ми добре чули вашу підтримку під час матчів! Зі стартом війни про патріотизм та героїзм футбольних фанатів дізналась вся країна. На стадіонах фанів стало помітно менше, адже головна мета - вигнати ворога з нашої землі. Хочу подякувати всім ультрас, які стали на захист України і підтримати створення фонду "Трибуна Героїв" . Разом ми маємо підтримати сім’ї людей, які віддали життя за Україну».



Наголошується, що головним ініціатором створення фонду став ветеран фанатської сцени, представник руху харківського «Металіста» Тихон Амосов.



«Потурбуватися про родини наших побратимів, які тепер назавжди стоятимуть на Трибуні Героїв – це наш обовʼязок як фанатів, як українців. Для нас вірність та підтримка один одного – це головні принципи. Тому ми без вагань поставили для себе непросту задачу фінансового забезпечення родин загиблих. В ідеалі ми бачимо формат щомісячних виплат протягом найближчих років. Впевнений, що таким чином і тільки разом ми зможемо дати гідну турботу близьким наших героїв», — сказав він.



До підтримки фонду вже долучилась Українська премʼєр Ліга, журналісти, спортсмени, культурни і громадськи діячі. Серед них Сергій Жадан, Олег Лужний, Мирон Маркевич, Володимир Єзерський, Олександр Зінченко, Денис Берінчик, Олег Фагот Михайлюта, Олександр Фоззі Сидоренко, Олександр Денисов, Ігор Циганик, Віктор Вацко.



Детальніше про «Трибуну Героїв» можна дізнатися на сайті фонду.