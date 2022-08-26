Девять ударов по Славянску. Уничтожена база ВДВ РФ в Кадиевке. Главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Западные аналитики прогнозируют затяжную войну России против Украины. Кремль увольняет генералов за неудачи в наступлении.

Обстрел Славянска. Какие последствия для инфраструктуры и жилого сектора.

В Бахмуте после обстрела горело крупнейшие промышленное предприятие города.

В Луганской области ликвидированы две сотни российских оккупантов, которые базировались в отеле в Кадиевке.

Горловка и Донецк под обстрелами. В одном из районов Донецка люди собственноручно проводят разминирование.

Почему на выезде из оккупированных территорий километровые пробки?

Снос разрушенных домов в Мариуполе. Оккупанты подготовили список из сорока десятков в центральном районе города.