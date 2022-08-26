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Девять ударов по Славянску. Уничтожена база ВДВ РФ в Кадиевке. Главное за день ►

26 августа 2022, 22:56

Девять ударов по Славянску. Уничтожена база ВДВ РФ в Кадиевке. Главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Западные аналитики прогнозируют затяжную войну России против Украины. Кремль увольняет генералов за неудачи в наступлении.
  • Обстрел Славянска. Какие последствия для инфраструктуры и жилого сектора.
  • В Бахмуте после обстрела горело крупнейшие промышленное предприятие города.
  • В Луганской области ликвидированы две сотни российских оккупантов, которые базировались в отеле в Кадиевке.
  • Горловка и Донецк под обстрелами. В одном из районов Донецка люди собственноручно проводят разминирование.
  • Почему на выезде из оккупированных территорий километровые пробки?
  • Снос разрушенных домов в Мариуполе. Оккупанты подготовили список из сорока десятков в центральном районе города.

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