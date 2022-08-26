Дев'ять ударів по Слов'янську. Знищено базу ВДВ РФ у Кадіївці. Головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- Західні аналітики прогнозують затяжну війну Росії проти України. Кремль звільняє генералів через невдачі у наступі.
- Обстріл Слов'янська. Які наслідки для інфраструктури та житлового сектору.
- У Бахмуті після обстрілу горіло найбільше промислове підприємство міста.
- На Луганщині ліквідовано дві сотні російських окупантів, які базувалися в готелі в Кадіївці.
- Горлівка та Донецьк під обстрілами. В одному з районів Донецька люди власноручно проводять розмінування.
- Чому на виїзді з окупованих територій кілометрові затори?
- Знесення зруйнованих будинків у Маріуполі. Окупанти підготували список із сорока десятків у центральному районі міста.