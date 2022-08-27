Отвечает за военную цензуру: В Москве горел автомобиль замначальника управления Генштаба ВС России

В Москве загорелся автомобиль замначальника управления Генштаба ВС РФ, которое курирует военную цензуру в СМИ. Об этом сообщают российские Тelegram-каналы.



Они пишут, что горел автомобиль Евгения Секретарева, который работает в 8-м управлении Генштаба ВС РФ, отвечающем за военную цензуру. Его сотрудники следят, чтобы в СМИ не появлялась «неправильная фактура» про российскую армию.



«"БМВ" X6 Секретарева стояла во дворе дома на Ленинградском шоссе и там же внезапно загорелась. Больше всего пострадала задняя часть авто — багажник полностью выгорел. Следователи не исключают, что джип Секретарева кто-то поджег», — говорится в сообщении.



Отмечается, что в нескольких метрах от автомобиля выгорела трава, а также, по словам очевидцев, недалеко от машины якобы видели подозрительную девушку, но ее причастность к пожару сразу была не установлена.



Позже появилась информация, что женщину, которая подожгла автомобиль замначальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, задержали. Она заявила, что выступает против «специальной военной операции». Сообщается, что женщина облила бензином багажник автомобиля и подожгла.

Сгоревшее авто замначальника управления Генштаба ВС РФ. Фото: Тelegram-канал Baza