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Отвечает за военную цензуру: В Москве горел автомобиль замначальника управления Генштаба ВС России

Обновлено
27 августа 2022, 18:58

Отвечает за военную цензуру: В Москве горел автомобиль замначальника управления Генштаба ВС России

В Москве загорелся автомобиль замначальника управления Генштаба ВС РФ, которое курирует военную цензуру в СМИ. Об этом сообщают российские Тelegram-каналы.  

Они пишут, что горел автомобиль Евгения Секретарева, который работает в 8-м управлении Генштаба ВС РФ, отвечающем за военную цензуру. Его сотрудники следят, чтобы в СМИ не появлялась «неправильная фактура» про российскую армию.

«"БМВ" X6 Секретарева стояла во дворе дома на Ленинградском шоссе и там же внезапно загорелась. Больше всего пострадала задняя часть авто — багажник полностью выгорел. Следователи не исключают, что джип Секретарева кто-то поджег», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в нескольких метрах от автомобиля выгорела трава, а также, по словам очевидцев, недалеко от машины якобы видели подозрительную девушку, но ее причастность к пожару сразу была не установлена.

Позже появилась информация, что женщину, которая подожгла автомобиль замначальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, задержали. Она заявила, что выступает против «специальной военной операции». Сообщается, что женщина облила бензином багажник автомобиля и подожгла.

Сгоревшее авто замначальника управления Генштаба ВС РФ. Фото: Тelegram-канал Baza

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