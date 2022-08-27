Відповідає за військову цензуру: У Москві горів автомобіль заступника начальника управління Генштабу ЗС Росії

У Москві загорівся автомобіль заступника начальника управління Генштабу ЗС РФ, який займається військовою цензурою в ЗМІ. Про це повідомляють російські Telegram-канали.



Вони пишуть, що горів автомобіль Євгена Секретарьова, який працює у 8-му управлінні Генштабу ЗС РФ, що відповідає за військову цензуру. Його співробітники стежать, щоб у ЗМІ не з'являлася «неправильна фактура» про російську армію.



«"БМВ" X6 Секретарьова стояла у дворі будинку на Ленінградському шосе і там же раптово загорілася. Найбільше постраждала задня частина авто – багажник повністю вигорів. Слідчі не виключають, що джип Секретарьова хтось підпалив», – йдеться у повідомленні.



Зазначається, що за кілька метрів від автомобіля вигоріла трава, а також, за словами очевидців, неподалік машини нібито бачили підозрілу дівчину, але її причетність до пожежі зразу не було встановлено.



Пізніше з'явилася інформація, що жінку, яка підпалила автомобіль заступника начальника 8-го управління Генштабу ЗС РФ, затримали. Вона заявила, що виступає проти «спеціальної військової операції». Повідомляється, що жінка облила бензином багажник автомобіля та підпалила.

Згоріла машина заступника начальника управління Генштабу ЗС РФ. Фото: Тelegram-канал Baza