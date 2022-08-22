ФСБ обвинила в убийстве Дугиной украинку. Названы потери ВСУ. Главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Жилые дома и школы под обстрелом. Какие последствия российских ударов по Донецкой области за сутки.

В ВСУ впервые озвучили число потерь в рядах украинских военных.

В Донецкой области на 4 дня введены ограничения. Кому нельзя будет работать в эти дни.

Массированный обстрел Горловки и пожар на складе боеприпасов в Донецке.

Зеленский угрожает прекратить какие либо переговоры с Россией, если та, позволит провести «трибунал» над «азовцами» в Мариуполе.

Российская ФСБ обвинила украинские спецслужбы в убийстве дочери известного российского идеолога «русского мира», Александра Дугина.