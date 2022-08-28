Россияне нанесли ракетный удар по Ровенской области

Сегодня вечером во время воздушной тревоги в Ровенской области были слышны взрывы. Очевидцы сообщают о прилетах в районе города Сарны.
«В Ровенской области очевидцы сообщают о звуках взрывов на севере области. В одном из городов также виден дым», — сообщает «Суспільне.Рівне».
Местные Теlеgram-каналы пишут о том, что всего было слышно 6 взрывов, силы ПВО сбили 2 ракеты.
Глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль уточнил, что ракетному удару подвергся военный объект на Сарненщине, предварительно без жертв.