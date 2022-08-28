Росіяни завдали ракетного удару по Рівненській області

Сьогодні ввечері під час повітряної тривоги на Рівненщині було чути вибухи. Очевидці повідомляють про прильоти у районі міста Сарни.



«На Рівненщині очевидці повідомляють про звуки вибухів на півночі області. В одному з міст також видно дим», — повідомляє «Суспільне.Рівне».



Місцеві Теlеgram-канали пишуть про те, що було чути 6 вибухів, сили ППО збили дві ракети.



Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль уточнив, що ракетного удару зазнав військовий об'єкт на Сарненщині, попередньо обійшлося без жертв.

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