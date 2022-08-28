Российские войска обстреляли жилые дома в Славянске и Краматорске

Российские войска ночью обстреляли и повредили жилые дома в Славянске и Краматорске. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



Он рассказал, что 8 многоэтажек были повреждены в Славянске. Один из снарядов попал во двор школы. Обошлось без жертв.



Также ночью россияне целили в железнодорожную инфраструктуру в Краматорске и повредили жилые дома рядом с железной дорогой. Информация о пострадавших пока не поступала.



Кириленко отметил, что последствия этих обстрелов могли быть значительно страшнее, если бы жители пострадавших домов не были вовремя эвакуированы.