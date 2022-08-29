Украина в ближайшие недели получит от ФРГ новое оружие — Шольц

Украина в ближайшие недели получит от ФРГ новое суперсовременное оружие. Об этом сообщает Reuter со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца, которое он озвучил в Карловом университете в Праге.



Он отметил, что ВСУ получат средства ПВО, радары и БПЛА и заявил, что Берлин продолжит оказывать всяческую поддержку Киеву «до тех пор, пока потребуется».

«К тому же в ближайшие недели и месяцы Украина получит от нас новое суперсовременное оружие, в частности средства ПВО, радиолокационные системы, разведывательные беспилотники», - сообщил Шольц и заявил, что целью Германии является создание современных украинских вооруженных сил, «которые будут в состоянии защищать их страну в долгосрочной перспективе».

«Я, например, могу себе представить, что Германия возьмет на себя ответственность в вопросе усиления украинской артиллерии и системы ПВО», - сказал канцлер Германии.

Напомним, 22 августа канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Украина вскоре получит ранее обещанную ФРГ современную систему ПВО IRIS-T и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы COBRA