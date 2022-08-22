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В Германии пообещали вскоре передать Украине новую систему ПВО IRIS-T

22 августа 2022, 12:54

В Германии пообещали вскоре передать Украине новую систему ПВО IRIS-T

Украина вскоре получит ранее обещанную Германией современную систему ПВО IRIS-T и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы COBRA. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

Немецкий канцлер сказал это, отвечая на вопросы бывшего генерала бундесвера Клауса Виттмана во время открытых дверей федерального правительства.

Клаус Виттман спросил Шольца, почему Германия не поставляет Украине бронетранспортеры. На это канцлер ФРГ ответил, что страна поставляет «очень много оружия», в том числе «самое современное и эффективное оборудование», и напомнил о ранее запланированной передаче ВСУ ЗРК IRIS-T и артиллерийской РЛС COBRA.

Напомним, что 21 июля глава немецкого МИД Анналена выразила надежду, что до конца лета Германия сможет передать в распоряжении Украины соверменную систему ПВО «IRIS-T».

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