Україна найближчими тижнями отримає від ФРН нову зброю — Шольц

Україна найближчими тижнями отримає від ФРН нову суперсучасну зброю. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца, яку він озвучив у Карловому університеті у Празі.



Він зазначив, що ВСУ отримають системи ППО, радари та БПЛА і заявив, що Берлін продовжить надавати всіляку підтримку Києву «доти, поки буде потрібно».

«До того ж найближчими тижнями та місяцями Україна отримає від нас нову суперсучасну зброю, зокрема системи ППО, радіолокаційні системи, розвідувальні безпілотники», - повідомив Шольц і заявив, що метою Німеччини є створення сучасних українських збройних сил, «які будуть в змозі захищати їхню країну в довгостроковій перспективі».

«Я, наприклад, можу собі уявити, що Німеччина візьме на себе відповідальність щодо посилення української артилерії та системи ППО», - сказав канцлер Німеччини.

Нагадаємо, 22 серпня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що Україна незабаром отримає раніше обіцяну ФРН сучасну систему ППО IRIS-T та станцію радіолокації контрбатарейної боротьби COBRA.