В ГПСУ рассказали, как могут выехать из Украины мужчины, постоянно проживающие за границей

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, являющиеся гражданами Украины, но проживающие за границей, могут выехать из страны при наличии соответствующей отметки в паспорте. Об єтом сообщает Государственная пограничная служба Украины.



Основанием для выезда может стать отметка миграционной службы с указанием названия страны и даты, отметка дипломатического учреждения Украины или справка о нахождении на консульском учете, которая формируется с использованием средств ведомственной информационной системы Министерства иностранных дел Украины.