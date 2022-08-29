У ДПСУ розповіли, як можуть виїхати з України чоловіки, які постійно проживають за кордоном

Чоловіки віком від 18 до 60 років, які є громадянами України, але проживають за кордоном, можуть виїхати з країни за наявності відповідної позначки у паспорті. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.



Підставою для виїзду може стати відмітка міграційної служби із зазначенням назви країни та дати, відмітка дипломатичної установи України або довідка про перебування на консульському обліку, що формується за допомогою даних відомчої інформаційної системи Міністерства закордонних справ України.