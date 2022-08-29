Во Львовской области арестованы земельные участки жены Медведчука

Суд арестовал три земельных участка во Львовской области, собственником которых является жена народного депутата, обвиняемого в госизмене. Об этом сообщает Офис генрокурора.



«По ходатайству Стрыйской окружной прокуратуры суд арестовал три земельных участка стоимостью более 2 млн гривен. Эти земли принадлежат обществу, бенефициарным собственником которого является лицо из санкционного списка СНБО – супруга народного депутата, обвиняемого в госизмене», - говорится в сообщении.



По информации прокуратуры, земли были незаконно переданы обществу должностными лицами одного из органов государственной власти Львовской области.



Решается вопрос о передаче арестованного имущества в управление АРМА.



Досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением осуществляется следователями Стрыйского райуправления полиции во Львовской области по материалам Управления СБУ во Львовской области (ч. 1 ст. 364 УК Украины).



В сообщении не указывается имя народного депутата и его супруги, речь идет о Викторе Медведчуке и его жене Оксане Марченко.