На Львівщині заарештовано земельні ділянки дружини Медведчука

29 серпня 2022, 17:02

На Львівщині заарештовано земельні ділянки дружини Медведчука

Суд заарештував три земельні ділянки у Львівській області, власником яких є дружина народного депутата, звинуваченого у держзраді. Про це повідомляє Офіс генрокурору.

«За клопотанням Стрийської окружної прокуратури суд заарештував три земельні ділянки вартістю понад 2 млн гривень. Ці землі належать суспільству, бенефіціарним власником якого є особа із списку санкцій РНБО – дружина народного депутата, обвинуваченого в держзраді», - йдеться в повідомленні.

За інформацією прокуратури, землі було незаконно передано товариству посадовими особами одного з органів державної влади Львівської області.

Вирішується питання передачі арештованого майна до управління АРМА.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем здійснюється слідчими Стрийського райуправління поліції у Львівській області за матеріалами Управління СБУ у Львівській області (ч. 1 ст. 364 КК України).

У повідомленні не вказується ім'я народного депутата та його дружини, йдеться про Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко.

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Люди
Оксана Марченко Віктор Медведчук
Місця
Львівська область

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