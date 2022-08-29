На оккупированной Донетчине начали действовать правила российской системы платежных карт

Правила российской системы платежных карт начали действовать на оккупированной территории Донецкой области. Об этом говорится в «постановлении» № 203 так называемого комитета обороны.



Таким образом, банковские учреждения могут осуществлять рублевые переводы на оккупированную Луганщину и РФ без ограничений по целям и лимитам. Норма не распространяется на переводы нерезидентам «ДНР», «ЛНР» и России.



Сейчас на оккупированной территории работают три банка – «Центральный республиканский банк», филиал банка Южной Осетии и российский «Промсвязьбанк».