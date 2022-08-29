На окупованій Донеччині почали діяти правила російської системи платіжних карток

Правила російської системи платіжних карток почали діяти на окупованій території Донецької області. Про це йдеться у «постанові» №203 так званого комітету оборони.



Таким чином, банківські установи можуть здійснювати рублеві перекази на окуповану Луганщину та РФ без обмежень щодо цілей та лімітів. Норма не поширюється на переклади нерезидентам «ДНР», «ЛНР» та Росії.



Нині на окупованій території працюють три банки – «Центральний республіканський банк», філія банку Південної Осетії та російський «Промзв'язокбанк».