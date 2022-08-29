Мэр Одессы заявил, что Украине нужно искать компромиссы с Россией

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что Украине нужно искать компромиссы с Россией. Об этом он заявил в интервью итальянскому изданию «Corriere della Sera».



«Я считаю, что важно действовать политически, ведь на кону жизни миллионов людей. Я не хочу, чтобы меня неправильно поняли. Очевидно, я мечтаю вернуться к нашим границам в 1991 году, но надо шаг за шагом договариваться, постепенно искать компромиссы, избегать конфронтации», - сказал он.



По его словам, президент РФ Владимир Путин не отказался от планов захвата Одессы.



«Я не пессимист, и верю, что мы в итоге победим. Но война остается долгой, трудной. Наше наступление на Херсон идет медленно, и Путин продолжает надеяться на окружение Одессы с севера для соединения с "Приднестровьем"», - добавил Труханов.



Городской голова Одессы также выступил против сноса памятника Екатерине II.