Мер Одеси заявив, що Україні потрібно шукати компроміси з Росією

29 серпня 2022, 19:55

Мер Одеси заявив, що Україні потрібно шукати компроміси з Росією

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що Україні потрібно шукати компроміси із Росією. Про це він сказав в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera.

«Я вважаю, що важливо діяти політично, адже на кону життя мільйонів людей. Я не хочу, щоб мене неправильно зрозуміли. Очевидно, я мрію повернутися до наших кордонів 1991 року, але треба крок за кроком домовлятися, поступово шукати компроміси, уникати конфронтації», - сказав він.

За його словами, президент РФ Володимир Путін не відмовився від планів захоплення Одеси.

«Я не песиміст, і вірю, що ми зрештою переможемо. Але війна залишається довгою, важкою. Наш наступ на Херсон йде повільно, і Путін продовжує сподіватися на оточення Одеси з півночі для сполучення з "Придністров'ям"», - додав Труханов.

Міський голова Одеси також виступив проти знесення пам'ятника Катерині ІІ.

Ще за темою

Місця
Одеса
Люди
Генадій Труханов

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
21:43
Нові обстріли та жертви на Донбасі — головне за день ►
19:28
На окупованій Донеччині почали діяти правила російської системи платіжних карток
18:50
Нові вибухи у Криму: Що відбувається ►
15:03
У Новій Каховці оголошено евакуацію з робочих місць
12:42
У Росії підтвердили вбивство екс-нардепа Ковальова
10:12
«ДНР»: Двоє загиблих та 10 поранених від обстрілів за добу
22:45
Обстріл Слов'янська та Краматорська. Донецьк святкує день міста під обстрілом. Головне за день ►
20:58
Донецьк та Макіївка під обстрілами: «ДНР» заявила про жертви
23:51
Дефіцит води у Донецьку. РФ перекидає 15 тисяч військових до кордонів України Головне за день ►
16:29
Українцям у РФ дозволили перебувати безстроково. Але потрібно здати відбитки пальців та аналізи
15:57
Руйнування та купи сміття: Як зараз виглядає окупований Лисичанськ
15:21
Путін розпорядився забезпечити озброєну охорону у школах у захоплених регіонах України
14:11
Макіївка потрапила під обстріл: Одна людина загинула, четверо поранено
12:37
У боях під Вугледаром загинув американець. «ДНР» заявила, що передасть тіло родичам
12:00
Окупанти у таборі «Юнармії» під Маріуполем навчають дітей стріляти
Всі новини
23:26
Українські війська звільнили чотири села на півдні — CNN
22:53
Зеленський: Російським військовим час тікати
21:43
Нові обстріли та жертви на Донбасі — головне за день ►
20:59
ЗСУ відбили російський наступ на кількох напрямках на Донбасі – Генштаб
20:36
У Донецькій області відновлено електропостачання у 108 населених пунктах
19:55
Мер Одеси заявив, що Україні потрібно шукати компроміси з Росією
19:28
На окупованій Донеччині почали діяти правила російської системи платіжних карток
18:58
Число поранених внаслідок обстрілу Миколаєва збільшилося до 24 осіб
18:50
Нові вибухи у Криму: Що відбувається ►
18:01
На Донеччині за добу евакуювали ще 150 цивільних
17:02
На Львівщині заарештовано земельні ділянки дружини Медведчука
16:49
Слов'янськ знову обстрілюють, є руйнування
16:37
У Харківській ОВА розповіли мешканців яких районів можливо торкнеться обов'язкова евакуація
16:31
У ДПСУ розповіли, як можуть виїхати з України чоловіки, які постійно проживають за кордоном
16:27
Війська РФ обстріляли Миколаїв, є загиблі — Кім
Всі новини
ВІДЕО
Нові обстріли та жертви на Донбасі — головне за день ►
29 серпня, 21:43
Нові вибухи у Криму: Що відбувається ►
29 серпня, 18:50
Обстріл Слов'янська та Краматорська. Донецьк святкує день міста під обстрілом. Головне за день ►
28 серпня, 22:45

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти