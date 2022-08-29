Мер Одеси заявив, що Україні потрібно шукати компроміси з Росією

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що Україні потрібно шукати компроміси із Росією. Про це він сказав в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera.



«Я вважаю, що важливо діяти політично, адже на кону життя мільйонів людей. Я не хочу, щоб мене неправильно зрозуміли. Очевидно, я мрію повернутися до наших кордонів 1991 року, але треба крок за кроком домовлятися, поступово шукати компроміси, уникати конфронтації», - сказав він.



За його словами, президент РФ Володимир Путін не відмовився від планів захоплення Одеси.



«Я не песиміст, і вірю, що ми зрештою переможемо. Але війна залишається довгою, важкою. Наш наступ на Херсон йде повільно, і Путін продовжує сподіватися на оточення Одеси з півночі для сполучення з "Придністров'ям"», - додав Труханов.



Міський голова Одеси також виступив проти знесення пам'ятника Катерині ІІ.