Зеленский: Российским военным пора бежать

Президент Владимир Зеленский заявил, что ни одно ответственное лицо в Украине не сообщит конкретики о военных планах, но подчеркнул, что «российским военным пора бежать».



«Кто хочет знать, какие у нас планы? Вы не услышите конкретики ни от одного действительно ответственного лица. Потому что это война. И так — на войне. Но оккупанты должны знать: мы будем гнать их к границе. До нашей границы, линия которой не изменялась. Оккупанты ее хорошо знают. Если они хотят выжить — российским военным пора бежать», — сказал президент в видеообращении .



«Езжайте домой. Если вы боитесь возвращаться к себе домой в Россию — что ж, пусть такие оккупанты сдаются в плен, и мы гарантируем им выполнение всех норм Женевских конвенций. Если же они меня не услышат, будут иметь дело с нашими защитниками, которые не остановятся, пока не освободят все, что принадлежит Украине», — добавил Зеленский.



По его словам, «это не что-то особенное. Это не что-нибудь такое, что, якобы, началось. Мы говорим об этом 187 дней».