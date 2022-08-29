Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Зеленский: Российским военным пора бежать

29 августа 2022, 22:53

Зеленский: Российским военным пора бежать

Президент Владимир Зеленский заявил, что ни одно ответственное лицо в Украине не сообщит конкретики о военных планах, но подчеркнул, что «российским военным пора бежать».

«Кто хочет знать, какие у нас планы? Вы не услышите конкретики ни от одного действительно ответственного лица. Потому что это война. И так — на войне. Но оккупанты должны знать: мы будем гнать их к границе. До нашей границы, линия которой не изменялась. Оккупанты ее хорошо знают. Если они хотят выжить — российским военным пора бежать», — сказал президент в видеообращении .

«Езжайте домой. Если вы боитесь возвращаться к себе домой в Россию — что ж, пусть такие оккупанты сдаются в плен, и мы гарантируем им выполнение всех норм Женевских конвенций. Если же они меня не услышат, будут иметь дело с нашими защитниками, которые не остановятся, пока не освободят все, что принадлежит Украине», — добавил Зеленский.

По его словам, «это не что-то особенное. Это не что-нибудь такое, что, якобы, началось. Мы говорим об этом 187 дней».

Еще по теме

Люди
Владимир Зеленский
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:43
Новые обстрелы и жертвы на Донбассе — главное за день ►
19:28
На оккупированной Донетчине начали действовать правила российской системы платежных карт
18:50
Новые взрывы в Крыму: Что происходит ►
15:03
В Новой Каховке объявлена эвакуация с рабочих мест
12:42
В России подтвердили убийство экс-нардепа Ковалева
10:12
«ДНР»: Двое погибших и 10 раненых от обстрелов за сутки
22:45
Обстрел Славянска и Краматорска. Донецк празднует день города под обстрелами. Главное за день ►
20:58
Донецк и Макеевка под обстрелами: «ДНР» заявила о жертвах
23:51
Дефицит воды в Донецке. РФ перебрасывает 15 тысяч военных к границам Украины. Главное за день ►
16:29
Украинцам в РФ разрешили пребывать бессрочно. Но нужно сдать отпечатки пальцев и анализы
15:57
Разрушения и кучи мусора: Как сейчас выглядит оккупированный Лисичанск
15:21
Путин распорядился обеспечить вооруженную охрану в школах в захваченных регионах Украины
14:11
Макеевка попала под обстрел: Один человек погиб, четверо ранены
12:37
В боях под Угледаром погиб американец. «ДНР» заявила, что передаст тело родственникам
12:00
Оккупанты в лагере «Юнармии» под Мариуполем учат детей стрелять
все новости
23:26
Украинские войска освободили четыре села на юге — CNN
22:53
Зеленский: Российским военным пора бежать
21:43
Новые обстрелы и жертвы на Донбассе — главное за день ►
20:59
ВСУ отразили российское наступление на нескольких направлениях на Донбассе – Генштаб
20:36
В Донецкой области восстановлено электроснабжение в 108 населенных пунктах
19:55
Мэр Одессы заявил, что Украине нужно искать компромиссы с Россией
19:28
На оккупированной Донетчине начали действовать правила российской системы платежных карт
18:58
Число раненых в результате обстрела Николаева увеличилось до 24 человек
18:50
Новые взрывы в Крыму: Что происходит ►
18:01
В Донецкой области за сутки эвакуировали еще 150 гражданских
17:02
Во Львовской области арестованы земельные участки жены Медведчука
16:49
Славянск снова обстреливают, есть разрушения
16:37
В Харьковской ОВА рассказали жителей каких районов возможно коснется обязательная эвакуация
16:31
В ГПСУ рассказали, как могут выехать из Украины мужчины, постоянно проживающие за границей
16:12
Войска РФ обстреляли Николаев, есть погибшие — Ким
все новости
ВИДЕО
Новые обстрелы и жертвы на Донбассе — главное за день ►
29 августа, 21:43
Новые взрывы в Крыму: Что происходит ►
29 августа, 18:50
Обстрел Славянска и Краматорска. Донецк празднует день города под обстрелами. Главное за день ►
28 августа, 22:45

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты