Зеленський: Російським військовим час тікати

Президент Володимир Зеленський заявив, що жодна відповідальна особа в Україні не повідомить конкретики про військові плани, але підкреслив, що «російським військовим настав час тікати».



«Хто хоче знати, які у нас плани? Ви не почуєте конкретики від жодної дійсно відповідальної особи. Тому що це війна. І так – на війні. Але окупанти повинні знати: ми гнатимемо їх до кордону. До нашого кордону, лінія якого не змінювалася. Окупанти її добре знають. Якщо вони хочуть вижити — російським військовим час тікати», — сказав президент у відеозверненні.



«Їдьте додому. Якщо ви боїтеся повертатися до себе додому до Росії — що ж, нехай такі окупанти здаються в полон, і ми гарантуємо їм виконання всіх норм Женевських конвенцій. Якщо вони мене не почують, матимуть справу з нашими захисниками, які не зупиняться, поки не звільнять все, що належить Україні», — додав Зеленський.



За його словами, це не щось особливе. Це не щось таке, що нібито почалося. Ми говоримо про це 187 днів».