В Запорожской ОВА рассказали какие районы возможно коснется обязательная эвакуация

В Запорожской области в случае объявления властью обязательной эвакуации будут вывозить жителей населенных пунктов где идут бои и временно оккупированных российскими войсками районов. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.



Он отметил, что территории, где идут боевые столкновения покинуло от 70% до 80% жителей.



«Да, в Орехове три четверти населения покинуло город, но мы считаем, что надо, чтобы уехали все. Тем более женщины с детьми, чтобы не подвергали угрозе ни себя, ни детей», - сказал Старух.



Также он заявил, что нужно обязательно выезжать жителям временно оккупированных территорий Запорожской области на контролируемую украинским правительством территорию. Старух сообщил, что в ряде оккупированных российскими войсками населенных пунктов под угрозой отопительный сезон и на сегодняшний день газа там нет, так как перебиты газопроводы. Также свой призыв эвакуироваться с оккупированных армией РФ районов он аргументировал нестабильной ситуацией на ЗАЭС, предупредил, что могут быть перебои с электричеством.



«Вчера 1 тыс. 410 человек уехали и так ежедневно по 1 тыс. 500 – 2 тыс. человек уезжает», - отметили в Запорожской ОВА.

Ранее глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что ночью 30 августа российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью.