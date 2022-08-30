У Запорізькій ОВА розповіли, які райони, можливо, торкнеться обов'язкова евакуація

30 серпня 2022, 09:13

У Запорізькій ОВА розповіли, які райони, можливо, торкнеться обов'язкова евакуація

У Запорізькій області у разі оголошення владою обов'язкової евакуації вивозитимуть мешканців населених пунктів, де йдуть бої та тимчасово окупованих російськими військами районів. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Він зазначив, що території, де йдуть бойові зіткнення, залишило від 70% до 80% жителів.

«Так, в Оріхові три чверті населення покинуло місто, але ми вважаємо, що треба, щоби поїхали всі. Тим більше жінки з дітьми, щоб не наражали на загрозу ні себе, ні дітей», - сказав Старух.

Також він заявив, що потрібно обов'язково виїжджати мешканцям тимчасово окупованих територій Запорізької області на територію, яку контролює український уряд. Старух повідомив, що у низці окупованих російськими військами населених пунктів під загрозою опалювальний сезон і на сьогодні газу там немає, оскільки перебиті газопроводи. Також свій заклик евакуюватись із окупованих армією РФ районів він аргументував нестабільною ситуацією на ЗАЕС, попередив, що можуть бути перебої з електрикою.

«Вчора 1 тис. 410 осіб поїхали і так щодня по 1 тис. 500 – 2 тис. людей їдуть», - зазначили у Запорізькій ОВА.

Раніше глава Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що вночі 30 серпня російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю.

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