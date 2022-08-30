Ночью оккупанты около двадцати раз обстреляли Сумскую область

Ночью 30 августа российская армия ударила по двум общинам в Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.



Он отметил, что около часа ночи по территории Краснопольской общины оккупанты шесть раз выстрелили из САУ, обошлось без жертв и разрушений.

Также, по информации Живицкого, армия РФ обстреляла артиллерией Великописаревскую общину. Зафиксировано 14 прилетов российских снарядов.

Ранее глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что ночью 30 августа российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью.