Вночі окупанти близько двадцяти разів обстріляли Сумську область

Вночі 30 серпня російська армія вдарила по двох громадах на Сумщині. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.



Він зазначив, що близько першої години ночі по території Краснопільської громади окупанти шість разів вистрілили з САУ, обійшлося без жертв і руйнувань.

Також, за інформацією Живицького, армія РФ обстріляла артилерією Великописарівську громаду. Зафіксовано 14 прильотів російських снарядів.

Раніше глава Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив , що вночі 30 серпня російські війська вдарили ракетами по Запоріжжю.