В Минобороны прокомментировали данные CNN об освобождении 4 сел в Херсонской области

Украинские военные не подтверждают и не опровергают данные об освобождении от оккупантов четырех сел в Херсонской области. Об этом в эфире телемарафона рассказала руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины «Юг» Наталья Гуменюк.



«В отличие от компании CNN, я очень переживаю за судьбу тех людей, которые проживают в этих населенных пунктах, и тех подразделений, которые ведут за них бои, поэтому мы пока ничего не подтверждаем. Мы работаем, как только будет возможность, мы обязательно сообщим», — сказала она.



Гуменюк рассказала, что на Херсонском направлении сейчас продолжаются позиционные бои с целью улучшения положения ВСУ.



Вчера издание CNN сообщило о том, что ВСУ отбили из-под российской оккупации 4 села - два села возле Херсона и два — возле Высокополья.