У Міноборони прокоментували дані CNN про звільнення 4 сіл у Херсонській області

Українські військові не підтверджують та не спростовують дані про звільнення від окупантів чотирьох сіл на Херсонщині. Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони України «Південь» Наталія Гуменюк.



«На відміну від компанії CNN, я дуже переживаю за долю тих людей, які проживають у цих населених пунктах, та тих підрозділів, які ведуть за них бої, тому ми поки що нічого не підтверджуємо. Ми працюємо, як тільки буде нагода, ми обов’язково повідомимо», — сказала вона.



Гуменюк розповіла, що на Херсонському напрямку зараз тривають позиційні бої з метою покращення становища ЗСУ.



Вчора видання CNN повідомило про те, що ЗСУ відбили з-під російської окупації 4 села — два села біля Херсона та два — біля Високопілля.