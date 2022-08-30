Бердянск, Херсон: партизаны сводят счеты с предавшими Украину ►

На оккупированных территориях прокатилась волна покушений на коллаборантов. В Бердянске 26 августа прогремел взрыв — от осколочных ранений скончался так называемый «заместитель руководителя ГАИ» города Александр Колесников. 24 августа в оккупированном поселке Михайловка Запорожской области в результате подрыва авто погиб «гауляйтер» Иван Сушко. 23 августа стало известно, что в Херсонской области взорвали коллаборанта, занимавшего должность так называемого «главы департамента внутренней политики» Игоря Телегина, однако он выжил.



Кто стоит за серией расправ над теми, кто перешел на сторону России — смотрите в этом видео.