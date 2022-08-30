Бердянськ, Херсон: партизани зводять рахунки з тими, хто зрадив Україну ►

На окупованих територіях прокотилася хвиля замахів на колаборантів. У Бердянську 26 серпня пролунав вибух — від осколкових поранень помер так званий заступник керівника ДАІ міста Олександр Колесніков. 24 серпня в окупованому селищі Михайлівка Запорізької області внаслідок підриву авто загинув гауляйтер Іван Сушко. 23 серпня стало відомо, що на Херсонщині підірвали колаборанта, який обіймав посаду так званого «глави департаменту внутрішньої політики» Ігоря Телегіна, проте він вижив.



Хто стоїть за серією розправ над тими, хто перейшов на бік Росії, дивіться в цьому відео.