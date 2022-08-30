Энергетики отремонтировали поврежденные сети в четырех районах Донетчины

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в 13 населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.



Отмечается, что за 29 августа аварийно-ремонтные бригады вернули свет в дома 13 286 семей в Краматорском, Покровском, Бахмутском и Волновахском районах.



«Вчера специалисты энергокомпании возобновили энергоснабжение для 7,2 тысячи домохозяйств Славянской громады. Отремонтировали сети для 2,7 тысячи домохозяйств Торецкой громады и 1,8 тысячи домохозяйств Бахмутской громады. Кроме того, специалисты смогли поработать в Авдеевской, Великоновоселковской, Марьинской громадах», — рассказали в энергокомпании.



Там добавили, что в настоящее время без электроснабжения остаются 92 населенных пункта, где энергетики не могут работать и нет разрешения на проведение работ от военных. Самые сложные направления — Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское, Славянское.