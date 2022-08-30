Енергетики відремонтували пошкоджені мережі у чотирьох районах Донеччини

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у 13 населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.



Зазначається, що за 29 серпня аварійно-ремонтні бригади повернули світло у будинки 13 286 сімей у Краматорському, Покровському, Бахмутському та Волноваському районах.



«Вчора фахівці енергокомпанії відновили енергопостачання для 7,2 тисячі домогосподарств Слов'янської громади. Відремонтували мережі для 2,7 тисячі домогосподарств Торецької громади та 1,8 тисячі домогосподарств Бахмутської громади. Крім того, фахівці змогли попрацювати в Авдіївській, Великоновосілківській, Мар'їнській громадах», — розповіли в енергокомпанії.



Там додали, що на цей час без електропостачання залишаються 92 населені пункти, де енергетики не можуть працювати та немає дозволу на проведення робіт від військових. Найскладніші напрямки — Авдіївський, Мар'їнський, Торецький, Бахмутський, Слов'янський.