Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

В Одесской области восстановил работу еще один морской порт

30 августа 2022, 14:11

В Одесской области восстановил работу еще один морской порт

В Одесской области возобновил обработку грузов морской торговый порт «Южный». Об этом сообщает пресс-служба порта.

Отмечается, что первое с начала российского вторжения судно прибыло под погрузку подсолнечного шрота. Судно зашло в рамках реализации Инициативы о безопасной транспортировке зерна и продовольствия из украинских портов.

На балкер Fulmar S будет погружено 9500 тонн шрота. Торговый порт «Южный» теперь также переваливает грузы украинских экспортеров для выполнения условий «зернового соглашения».

27 августа в направлении украинских портов на Дунае (Измаил, Рени и Усть-Дунайск) через устье Быстрое и румынский канал Сулина прошли 11 судов, общим объемом 45 тысяч тонн. Это рекордный показатель с начала полномасштабного вторжения РФ.

Еще по теме

Организации
Южный
Прочее
экспорт зерна

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:00
Оккупанты отправляют колонны техники из Крыма в Херсонскую область
12:55
Зеленский уволил главу Старобельской РГА в Луганской области
12:47
Бердянск, Херсон: партизаны сводят счеты с предавшими Украину ►
12:29
Распорядился о масштабной принудительной конфискации: СБУ сообщила о подозрении «главе» Энергодара
12:08
В колонии Еленовки, вероятно, взорвался термобарический боеприпас — Офис генпрокурора
11:02
В Донецке утром из-за обстрела погибли два мирных жителя
10:30
В Херсоне прозвучали взрывы, слышны автоматные очереди
09:28
«ДНР»: Пять гражданских ранены из-за обстрелов
08:44
В Донецке под обстрел попал Центр славянской культуры
21:43
Новые обстрелы и жертвы на Донбассе — главное за день ►
19:28
На оккупированной Донетчине начали действовать правила российской системы платежных карт
18:50
Новые взрывы в Крыму: Что происходит ►
15:03
В Новой Каховке объявлена эвакуация с рабочих мест
12:42
В России подтвердили убийство экс-нардепа Ковалева
10:12
«ДНР»: Двое погибших и 10 раненых от обстрелов за сутки
все новости
15:49
Российская армия артиллерией обстреливает Киевский район Харькова — Терехов
15:40
Армия РФ обстреляла Николаев, есть погибший и раненый
15:24
Бахмут попал под обстрел, много разрушений
15:23
Украина ведет переговоры со странами ЕС о месте трибунала для руководства РФ — ОП
15:20
Жителя Запорожья подозревают в передаче россиянам информации о ВСУ в регионе
15:00
Оккупанты отправляют колонны техники из Крыма в Херсонскую область
14:45
СБУ: Харьковчанин создавал агентурную сеть для сбора и передачи россиянам данных о ВСУ  
14:31
Армия РФ нанесла ракетный удар по пожарной части в Дружковке
14:22
В ОП рассказали зачем армия РФ обстреливает коридор для миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
14:11
В Одесской области восстановил работу еще один морской порт
13:48
Утром центр Харькова предварительно был обстрелян «Пионом» — прокуратура
13:17
За сутки полицейским поступило 82 обращения о преступлениях армии РФ на Луганщине
13:00
Энергетики отремонтировали поврежденные сети в четырех районах Донетчины
12:55
Зеленский уволил главу Старобельской РГА в Луганской области
12:47
Бердянск, Херсон: партизаны сводят счеты с предавшими Украину ►
все новости
ВИДЕО
Бердянск, Херсон: партизаны сводят счеты с предавшими Украину ►
30 августа, 12:47
В Донецке под обстрел попал Центр славянской культуры
30 августа, 08:44
Новые обстрелы и жертвы на Донбассе — главное за день ►
29 августа, 21:43

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты