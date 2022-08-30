В Одесской области восстановил работу еще один морской порт

В Одесской области возобновил обработку грузов морской торговый порт «Южный». Об этом сообщает пресс-служба порта.



Отмечается, что первое с начала российского вторжения судно прибыло под погрузку подсолнечного шрота. Судно зашло в рамках реализации Инициативы о безопасной транспортировке зерна и продовольствия из украинских портов.



На балкер Fulmar S будет погружено 9500 тонн шрота. Торговый порт «Южный» теперь также переваливает грузы украинских экспортеров для выполнения условий «зернового соглашения».



27 августа в направлении украинских портов на Дунае (Измаил, Рени и Усть-Дунайск) через устье Быстрое и румынский канал Сулина прошли 11 судов, общим объемом 45 тысяч тонн. Это рекордный показатель с начала полномасштабного вторжения РФ.