На Одещині відновив роботу ще один морський порт

На Одещині відновив обробку вантажів морський торговельний порт «Південний». Про це повідомляє прес-служба порту.



Зазначається, що перше з початку російського вторгнення судно прибуло під навантаження соняшникового шроту. Судно зайшло в рамках реалізації Ініціативи щодо безпечного транспортування зерна та продовольства з українських портів.



На балкер Fulmar S буде завантажено 9500 тонн шроту. Торговий порт «Південний» наразі також перевалює вантажі українських експортерів для виконання умов «зернової угоди».



27 серпня у напрямку українських портів на Дунаї (Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ) через гирло Швидке та румунський канал Суліна пройшли 11 суден, загальним обсягом 45 тисяч тонн. Це рекордний показник із початку повномасштабного вторгнення РФ.