В ОП рассказали зачем армия РФ обстреливает коридор для миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

В Офисе президента объяснили мотивацию обстрелов российской армией коридора, по которому миссия МАГАТЭ должна добраться на Запорожскую АЭС. Об этом в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



Он сообщил, что армия РФ намерена предложить миссии МАГАТЭ добраться на ЗАЭС через территорию оккупированного Крыма или ОРДЛО.



«Все предсказуемо. Россия умышленно обстреливает коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна добраться до ЗАЭС. Все, чтобы предложить проход через Крым/ОРДЛО», — заявил Подоляк.



Советник главы ОП сообщил, что позиция Украины остается неизменной в этом вопросе и доступ миссии МАГАТЭ на ЗАЭС возможен только через подконтрольную украинскому правительству территорию. Также он напомнил, что Запорожская АЭС должна быть демилитаризирована, российские войска обязаны покинуть территорию предприятия, а на станции должен находится только украинский персонал.

Напомним, что сегодня, 30 августа, миссия МАГАТЭ прибыла в Киев, их визит на Запорожскую АЭС продлится четыре дня.