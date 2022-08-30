В ОП розповіли навіщо армія РФ обстрілює коридор для місії МАГАТЕ на ЗАЕС

30 серпня 2022, 14:22

В ОП розповіли навіщо армія РФ обстрілює коридор для місії МАГАТЕ на ЗАЕС

В Офісі президента пояснили мотивацію обстрілів російською армією коридору, яким місія МАГАТЕ має дістатися на Запорізьку АЕС. Про це в Twitter написав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Він повідомив, що армія РФ має намір запропонувати місії МАГАТЕ дістатися ЗАЕС через територію окупованого Криму чи ОРДЛО.

«Все передбачувано. Росія умисно обстрілює коридори, якими місія МАГАТЕ має дістатися ЗАЕС. Все, щоб запропонувати прохід через Крим/ОРДЛО», - заявив Подоляк.

Радник глави ОП також повідомив, що позиція України залишається незмінною у цьому питанні, і доступ місії МАГАТЕ на ЗАЕС можливий лише через підконтрольну українському уряду територію. Також він нагадав, що Запорізька АЕС має бути демілітаризована, російські війська зобов'язані залишити територію підприємства, а на станції має перебувати лише український персонал.

Нагадаємо, що сьогодні, 30 серпня, місія МАГАТЕ прибула до Києва, їхній візит на Запорізьку АЕС триватиме чотири дні.

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