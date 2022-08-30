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Рада передала руководство населенными пунктами Донецкой области военным администрациям

30 августа 2022, 16:06

Рада передала руководство населенными пунктами Донецкой области военным администрациям

Верховная Рада на время военного положения наделила глав военных администраций в Донецкой области полномочиями местных советов и их исполнительных комитетов, а также сельских, поселковых и городских голов. Об этом сообщил парламентарий Ярослав Железняк.

За соответствующее восстановление № 7639 проголосовали 324 нардепов.

В частности, начальники военных администраций могут утверждать временную структуру исполнительных органов местных советов в период военного положения и 30 дней после его прекращения.

В постановлении отмечается, что аппараты сельских, поселковых, городских советов и их исполнительные комитеты, другие исполнительные органы, коммунальные предприятия, учреждения и организации соответствующих территориальных громад подчиняются начальникам военных администраций населенных пунктов Донецкой области.

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