Рада передала руководство населенными пунктами Донецкой области военным администрациям

Верховная Рада на время военного положения наделила глав военных администраций в Донецкой области полномочиями местных советов и их исполнительных комитетов, а также сельских, поселковых и городских голов. Об этом сообщил парламентарий Ярослав Железняк.



За соответствующее восстановление № 7639 проголосовали 324 нардепов.



В частности, начальники военных администраций могут утверждать временную структуру исполнительных органов местных советов в период военного положения и 30 дней после его прекращения.



В постановлении отмечается, что аппараты сельских, поселковых, городских советов и их исполнительные комитеты, другие исполнительные органы, коммунальные предприятия, учреждения и организации соответствующих территориальных громад подчиняются начальникам военных администраций населенных пунктов Донецкой области.