Рада передала керівництво населеними пунктами Донецької області військовим адміністраціям

Верховна Рада на час воєнного стану наділила голів військових адміністрацій у Донецькій області повноваженнями місцевих рад та їх виконавчих комітетів, а також сільських, селищних та міських голів. Про це повідомив парламентар Ярослав Железняк.



За відповідне відновлення №7639 проголосували 324 нардепи.



Зокрема, начальники військових адміністрацій можуть затверджувати тимчасову структуру виконавчих органів місцевих рад у період воєнного стану та 30 днів після його припинення.



У постанові наголошується, що апарати сільських, селищних, міських рад та їх виконавчі комітети, інші виконавчі органи, комунальні підприємства, установи та організації відповідних територіальних громад підпорядковуються начальникам військових адміністрацій населених пунктів Донецької області.