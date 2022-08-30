В Оперативном командовании «Юг» рассказали о потерях войск РФ за сутки

За ночь украинские военные ликвидировали 159 оккупантов и разбили 60 единиц техники российских войск, в частности, 5 танков Т-72, ​​3 гаубицы «М0-0, миномет, 5 противотанковых ракетных комплексов, 40 единиц бронированной и автомобильной техники на южном направлении. Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг» и отметили, что продолжаются позиционные бои с целью улучшения положения по линии фронта.



Ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ выполнено более 220 огневых задач, в том числе и по трем мостам – Антоновскому автомобильному, Антоновскому железнодорожному и Дарьевскому, отмечается, что обстрел производился для закрепления нерабочего статуса конструкций.



Бомбардировщики ВСУ в течение ночи нанесли 2 удара по районам сосредоточения врага в районе Киселевки и Костырки. Также украинскими военными были уничтожены два беспилотника.



Также в ОК «Юг» рассказали, что оккупанты на рассвете дважды атаковали ракетами воздушного базирования Х-31 Баштанский район, отметив, что человеческих потерь нет. Российские войска к тому же обстреляли Никопольский район из «Градов» и тяжелой артиллерии, повредив около 10 жилых домов, 9 хозяйственных сооружений, церковь, автовокзал, кафе, 9 магазинов, детскую центральную библиотеку, газопровод и линию электропередач, а также ранив одного человека.



Украинские военные также предупредили, что ракетная опасность остается актуальной, так как корабельная группировка армии РФ в Черном море продолжает угрожать применением 24 высокоточных ракет «Калибр».

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в результате обстрелов российских войск в городе погиб человек.