В Оперативному командуванні «Південь» розповіли про втрати військ РФ за добу

30 серпня 2022, 16:23

В Оперативному командуванні «Південь» розповіли про втрати військ РФ за добу

За ніч українські військові ліквідували 159 окупантів та розбили 60 одиниць техніки російських військ, зокрема, 5 танків Т-72, ​​3 гаубиці «М0-0, міномет, 5 протитанкових ракетних комплексів, 40 одиниць броньованої та автомобільної техніки на південному напрямку. Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь» та зазначили, що тривають позиційні бої з метою покращення становища по лінії фронту.

Ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано понад 220 вогневих завдань, у тому числі і по трьох мостах – Антонівському автомобільному, Антонівському залізничному та Дар'євському, зазначається, що обстріл здійснювався для закріплення неробочого статусу конструкцій.

Бомбардувальники ЗСУ протягом ночі завдали 2 ударів по районах зосередження ворога в районі Киселівки та Костирки. До того ж українськими військовими було знищено два безпілотника окупантів.

Також у ОК «Південь» розповіли, що окупанти вдосвіта двічі атакували ракетами повітряного базування Х-31 Баштанський район, зазначивши, що людських втрат немає. Російські війська обстріляли Нікопольський район з «Градів» та важкої артилерії, пошкодивши близько 10 житлових будинків, 9 господарських споруд, церкву, автовокзал, кафе, 9 магазинів, дитячу центральну бібліотеку, газопровід та лінію електропередач й поранили одну людину.

Українські військові попередили, що ракетна небезпека залишається актуальною, оскільки корабельне угрупування армії РФ у Чорному морі продовжує загрожувати застосуванням 24 високоточних ракет «Калібр».

Раніше мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив, що внаслідок обстрілів російських військ у місті загинула людина.

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