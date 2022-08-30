Тренировочная миссия ЕС для ВСУ получила «зеленый свет» министров обороны Евросоюза

Министры обороны стран-членов Европейского союза договорились начать работу над созданием тренировочной миссии для украинской армии. Об этом сообщил на пресс-конференции Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики обороны Жозеп Боррель, передает «Интерфакс-Украина».



Он подчеркнул, что страны ЕС готовы продолжать поддерживать Украину так долго, сколько это нужно. При этом Боррель отметил, что нужна не только поддержка в виде оружия, но и реновация вооруженных сил.



«Это не только о войне, но и о том, как они ведут эту войну, об обучении и подготовке солдат, подготовке военной структуры. В этом отношении есть много инициатив. Эти нужды – значительны, и мы должны гарантировать широкий охват этих усилий. Все государства-члены согласились в это отношении и в отношении начала работы, которая необходима, чтобы определить параметры для миссии военной помощи ЕС для Украины», - сказал он.



Боррель пояснил, что сегодня официально решение не принималось, так как это было неформальное заседание. Во время заседания были приняты решения начать подготовительную работу над миссией.



Кроме этого, в ходе встречи министр обороны Украины Алексей Резников представил список тренировочных мероприятий, которые нужны украинской армии.