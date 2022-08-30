Тренувальна місія ЄС для ЗСУ отримала «зелене світло» міністрів оборони Євросоюзу

Міністри оборони країн-членів Європейського союзу домовилися розпочати роботу над створенням тренувальної місії для української армії. Про це повідомив на прес-конференції високий представник ЄС з питань зовнішньої та оборонної політики Жозеп Боррель, передає «Інтерфакс-Україна».



Він наголосив, що країни ЄС готові продовжувати підтримувати Україну так довго, скільки це потрібно. При цьому Боррель зазначив, що потрібна не лише підтримка у вигляді зброї, а й реновація збройних сил.



«Це не тільки про війну, а й про те, як вони ведуть цю війну, про навчання та підготовку солдатів, підготовку військової структури. Щодо цього є багато ініціатив. Ці потреби є значними, і ми повинні гарантувати широке охоплення цих зусиль. Усі держави-члени погодилися щодо цього і щодо початку роботи, яка необхідна, щоб визначити параметри для місії військової допомоги ЄС для України», - сказав він.



Боррель пояснив, що сьогодні офіційно рішення не ухвалювалося, оскільки це було неформальне засідання. Під час засідання було ухвалено рішення розпочати підготовчу роботу над місією.



Крім цього, під час зустрічі міністр оборони України Олексій Рєзніков представив список тренувальних заходів, які потрібні українській армії.