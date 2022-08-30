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Российские войска разрушили школы в Дружковке накануне начала учебного года

30 августа 2022, 17:28

Российские войска разрушили школы в Дружковке накануне начала учебного года

Россияне уничтожили гимназию в Дружковке Россияне уничтожили гимназию в Дружковке

Две школы, Дворец спорта и Дворец культуры пострадали сегодня в Дружковке в результате обстрела российских войск. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Он отметил, что гимназия №8 уничтожена до основания.

«Школа была полностью отремонтирована. В рабочем состоянии. Готовились 1 сентября встречать деток. Не судьба...», — прокомментировал случившееся директор гимназии №8 Александр Михеев.

Глава администрации призвал местных жителей эвакуироваться, чтобы обезопасить себя.

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