Российские войска разрушили школы в Дружковке накануне начала учебного года

Россияне уничтожили гимназию в Дружковке

Две школы, Дворец спорта и Дворец культуры пострадали сегодня в Дружковке в результате обстрела российских войск. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



Он отметил, что гимназия №8 уничтожена до основания.



«Школа была полностью отремонтирована. В рабочем состоянии. Готовились 1 сентября встречать деток. Не судьба...», — прокомментировал случившееся директор гимназии №8 Александр Михеев.



Глава администрации призвал местных жителей эвакуироваться, чтобы обезопасить себя.