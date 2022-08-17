В Донецкой ОВА показали последствия российского удара по Дружковке ►

Российские оккупанты продолжают обстрелы прифронтовых громад и городов в тылу Донецкой области - сегодня утром разрушили 10 домов в Дружковке. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, обнародовав видео последствий.



По словам главы ОВА, на Донецком направлении под огнем Авдеевская, Очеретинская и Кураховская громады.



Полиция области отмечает, что за минувшие сутки было 16 ударов по Донецкой области. Оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов. Захватчики применили артиллерию, танки, РСЗО «Ураган», минометы, ракеты. Разрушены и повреждены 17 объектов – 13 жилых домов, хозяйственные постройки, гаражи. Есть раненые и погибшие среди гражданских.