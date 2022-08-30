Армия РФ нанесла ракетный удар по пожарной части в Дружковке

Дружковка. Фото: ГСЧС

Российская армия нанесла ракетный удар по пожарной части в Дружковке. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Донецкой области.



«Около 10:30 под ракетный обстрел оккупантов попало здание 45 государственной пожарно-спасательной части в Дружковке Краматорского района. В результате обстрела повреждено здание пожарно-спасательной части (выбиты все стекла, повреждены въездные ворота, кровля, ограждение), также поврежден служебный автомобиль», — отметили в ведомстве.



Там уточнили, что личный состав подразделения не пострадал.

Напомним, за минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части Донецкой области из-за обстрела погибли два мирных жителя.

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