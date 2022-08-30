«ДНР»: С начала суток обстрелами ранены десять человек, двое из них погибли

В оккупированном Донецке в результате обстрелов пострадали восемь человек, еще двое погибли с начала суток. Об этом заявили в штабе «территориальной обороны» группировки «ДНР».



Уточняется, что пять человек получили ранения в Петровском районе, еще двое пострадали в Куйбышевском районе. Также есть один раненный в Кировском районе.



Погибшие — мужчины 1959 и 1974 годов рождения. Утверждается, что оба получили смертельные ранения утром в результате артиллерийских налетов. Среди пострадавших трое мужчин и пять женщин, в том числе две молодые девушки.