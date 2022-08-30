«ДНР»: З початку доби обстрілами поранено десятьох людей, двоє з них загинули

В окупованому Донецьку внаслідок обстрілу постраждали вісім людей, ще двоє загинули з початку доби. Про це заявили у штабі «територіальної оборони» угруповання «ДНР».



Уточнюється, що п'ятеро людей отримали поранення у Петрівському районі, ще двоє постраждали у Куйбишевському районі. Також є один поранений у Кіровському районі.



Загиблі - чоловіки 1959 та 1974 років народження. Стверджується, що обидва зазнали смертельних поранень вранці внаслідок артилерійських нальотів. Серед постраждалих троє чоловіків та п'ять жінок, у тому числі дві молоді дівчата.